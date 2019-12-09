Сборная России выступит с флагом и гимном в отборе ЧМ-2022

Глава комитета Всемирного антидопингового агентства по соответствию Джонатан Тэйлор заявил, что санкции в отношении России коснутся только финальной стадии чемпионата мира 2022 года, передаёт корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.



Таким образом, в квалификационном раунде мундиаля национальная команда сможет выступить с государственным флагом и гимном, а футболистам не потребуется добиваться индивидуального доступа к участию в турнире через спортивный арбитражный суд.



Ранее стало известно, что в случае квалификации в финальную стадию чемпионата мира 2022 года сборная России не сможет пользоваться государственной символикой, а игроки будут допускаться до соревнований в индивидуальном порядке.

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