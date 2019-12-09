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Матч «Сочи» — «Оренбург» состоится 23 февраля

Матч «Сочи» — «Оренбург» состоится 23 февраля
Футбол / РПЛ 0

Матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Оренбург» состоится в резервную дату, 23 февраля 2020 года, сообщается на официальном сайте лиги. О времени начала матча будет сообщено дополнительно.

Напомним, ранее матч «Сочи» с «Оренбургом», который должен был пройти 1 декабря 2019 года, был перенесён в связи с острой ротавирусной инфекцией у большого числа футболистов и сотрудников сочинской команды.

«Сочи» набрал 15 очков в 18 матчах и занимает последнее, 16-е место, в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2019/10. «Оренбург» (19) — на 14-м месте в таблице чемпионата России. Лидером соревнований на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 45 очков в 19 матчах РПЛ.

РПЛ объявила о переносе матча «Сочи» — «Оренбург» из-за эпидемии в стане хозяев
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