Прядкин: футбол без болельщиков — не футбол

Президент РПЛ Сергей Прядкин, выступая на презентации комплексного исследования экономики российского футбола, прокомментировал акцию болельщиков, которые покинули трибуны на 30-й минуте матчей 19-го тура чемпионата России.
«Мы, конечно, обеспокоены реакцией болельщиков на последние события. Более того, направили соответствующие запросы в органы правопорядка. Ждём от них ответа. Хотелось бы отметить, что футбол без болельщиков — не футбол. Футболисты играют для болельщиков, руководители клубов работают для того, чтобы все чувствовали себя комфортно. Мы хотим, чтобы все нормы были соблюдены, в том числе и фанатами. Месяца два назад, когда мы проводили круглый стол с фанатами, мы поговорили с ними, наметили ряд мероприятий. Потом произошли те события, которые произошли. Я не буду комментировать, но мы выражаем обеспокоенность. Правопорядок на стадионе должен быть", — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Глеб Ярославцев.
- 9 декабря 2019
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