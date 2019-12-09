Карпин: если начну говорить про судейство, меня отстранят на всю жизнь

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о работе судей в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги. Напомним, ранее президент ЦСКА Евгений Гинер резко раскритиковал судейство в матче 19-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1).
«Если я сниму с себя табу и начну говорить про судейство, меня отстранят на всю жизнь. Я бы стал говорить ещё более эмоционально и еще более жёстко, чем Гинер.
За 11 лет в чемпионате России помню, что такого, как сейчас, не было. В каждом туре не один клуб, не два и даже не три, а половина клубов недовольна. Про меня говорят, что я эмоциональный, могу высказать судьям, но ведь говорят и Федотов, Божович, Гончаренко. Это происходит постоянно, значит, не всё так хорошо», — приводит слова Карпина сайт телеканала «Матч ТВ».
- 9 декабря 2019
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