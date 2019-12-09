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Орлов: «Зенит» не просто забирает способных игроков — они же сами бегут!

Орлов: «Зенит» не просто забирает способных игроков — они же сами бегут!
Футбол / РПЛ 0

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о том, почему способные футболисты переходят в петербургский «Зенит».

«Вася Уткин сказал, что «Зенит» — это империя зла. Когда-то Рейган назвал Советский Союз империей зла. Это звонкая фраза. Я сразу сказал: а почему «Реал» не империя зла? Вызывает сожаление, что богатый клуб забирает способных игроков. Но не просто забирает — они же сами бегут! «Зенит» — футбольный клуб с таким стадионом… Кто же откажется играть под крышей и на таком зелёном поле в это холодное время? Так получилось, «Зениту» повезло, у него мощный спонсор. Думаю, у Галицкого денег на клуб не меньше, чем у «Зенита». Мешает финансовый фэйр-плей», — сказал Орлов на своём канале в YouTube.

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