«Манчестер Сити» заинтересован в трансфере защитника «Барселоны» Юмтити

«Манчестер Сити» проявляет интерес к игроку испанской «Барселоны» и сборной Франции Самуэлю Юмтити, сообщает Get Football News France со ссылкой на L'Equipe.

Несмотря на заявления главного тренера «Сити» Хосепа Гвардиолы, который заявлял, о том, что клуб не планирует тратить большую сумму в зимнее трансферное окно, «горожане» рассчитывают усилить зимой линию обороны в связи с тем, что травму получил центральный защитник клуба Эмерик Лапорт.

Ранее интерес к защитнику проявляли «Ювентус», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

26-летний Юмтити является воспитанником «Лиона». В «Барселону» он перешёл в 2016 году. В нынешнем сезоне французский защитник принял участие в четырёх матчах испанского национального чемпионата, в которых не отметился результативными действиями, а также получил одну жёлтую карточку. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года.