Впервые за последние восемь лет Месси не попал в заявку «Барселоны» на матч ЛЧ
Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси впервые за последние восемь лет не попал в заявку каталонцев на гостевой матч 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов с «Интером», сообщает Infobae.
В последний раз это произошло 6 декабря 2011 года, когда «Барселона» в домашнем матче обыграла БАТЭ со счётом 4:0.
СМИ связывают это решение с тем, что главный тренер «Барсы» Эрнесто Вальверде не хочет рисковать здоровьем Месси незадолго до матча чемпионата Испании против «Реала».
Напомним, «Барселона» набрала 11 очков в пяти матчах и занимает первое место в турнирной таблице группы F. «Интер» (7) — на втором месте. Соперниками команд по группе F являются дортмундская «Боруссия» и пражская «Славия».
Месси не попал в заявку «Барселоны» на матч Лиги чемпионов с «Интером»
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