Анчелотти: на игру «Наполи» очень сильно влияет психологический фактор

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти подчеркнул, что квалификация в плей-офф Лиги чемпионов имеет решающее значение, но не отменяет того, что происходит с командой в итальянской Серии А.
«Мы очень хорошо выступили в сложной группе, но команда обеспокоена происходящим в Серии А. Это уже психологический момент. В матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля» было проще, так как давление было не таким сильным. На нашу игру очень сильно влияет этот психологический фактор.
Путёвка в плей-офф ЛЧ может дать нам некоторые дополнительные стимулы для восстановления формы, которую мы показывали в начале сезона.
Слухи о моей возможной отставке? Если бы я не считал себя лучшим человеком, способным разрешить ситуацию в этом клубе, меня бы здесь не было» — приводит слова Анчелотти Football-Italia.
«Наполи», набрав 21 очко, занимает седьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А. В Лиге чемпионов клуб занимает второе место в группе Е, набрав девять очков.
Следующий матч «Наполи» проведёт 10 декабря с бельгийским «Генком» в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
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