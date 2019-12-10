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Ж. Мариу описал Москву тремя словами

Ж. Мариу описал Москву тремя словами
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу описал Москву тремя словами.

«Москва большая, красивая и холодная. Никогда не играл на таком морозе, ха-ха! На самом деле я бывал здесь ещё во время чемпионата мира, когда нам предоставляли выходные. Но сейчас, конечно, изучил город получше. Здесь столько классных ресторанов! Но вот пробки… Однажды я добирался до базы полтора часа.

Как провожу свободное время? Обычно у меня две тренировки в день. Плюс я дополнительно хожу в тренажёрный зал. Так что чаще всего провожу оставшееся время дома. Если нет — выхожу прогуляться. Очень люблю Патриаршие пруды, да и вообще весь центр. Можно зайти в ЦУМ и купить что-нибудь, устроить шопинг. Или просто пойти поужинать», — приводит слова Мариу Sport24.

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