Цорн — о заседании совета директоров «Спартака»: прошло без сюрпризов

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн высказался о состоявшемся сегодня, 10 декабря, заседании совета директоров клуба.

«Всё обсудили, прошло без сюрпризов», — передаёт слова Цорна корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает 10-е место. После 19 туров в активе красно-белых 22 очка.

Напомним, на должность генерального директора «Спартака» Цорн был назначен 14 мая текущего года. Вместе с ним в этот день пост заместителя председателя совета директоров московского клуба занял Сергей Михайлов.

Календарь игр «Спартака» в РПЛ



Расписание матчей чемпионата России по футболу сезона-2019/2020

Турнирная таблица чемпионата России сезона-2019/2020