Цорн — о заседании совета директоров «Спартака»: прошло без сюрпризов
Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн высказался о состоявшемся сегодня, 10 декабря, заседании совета директоров клуба.
«Всё обсудили, прошло без сюрпризов», — передаёт слова Цорна корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает 10-е место. После 19 туров в активе красно-белых 22 очка.
Напомним, на должность генерального директора «Спартака» Цорн был назначен 14 мая текущего года. Вместе с ним в этот день пост заместителя председателя совета директоров московского клуба занял Сергей Михайлов.
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Тедеско и Цорн прибыли на совет директоров «Спартака»
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