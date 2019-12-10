Тедеско и Цорн прибыли на совет директоров «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско и генеральный директор красно-белых Томас Цорн прибыли на совет директоров клуба, передаёт корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
Видео можно посмотреть в «твиттере» Арины Лавровой.
В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает 10-е место. После 19 туров в активе красно-белых 22 очка.
Тедеско был назначен главным тренером «Спартака» 14 октября. На посту наставника красно-белых немецкий тренер итальянского происхождения сменил ранее отправленного в отставку Олега Кононова.
Предыдущим клубом 34-летнего Тедеско был «Шальке-04», который он тренировал с 2017 по 2019 год. В сезоне-2017/18 клуб под его руководством занял второе месте в Бундеслиге. 15 марта 2019 года Тедеско был уволен после поражения в матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:7).
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