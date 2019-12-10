«Бенфика» — «Зенит»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00
Во вторник, 10 декабря, состоится матч между «Бенфикой» и «Зенитом». Встреча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов пройдёт в Лиссабоне на стадионе «Да Луш» и начнётся в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров из Испании во главе с Матеу Лаосом. Его ассистентами будут Пау Себрьян Девис и Роберто Диас Перес Дель Паломар. Резервный рефери — Сантьяго Хайме Латре.
«Зенит» набрал 7 очков в 5 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице группы G. «Бенфика» (4) — на 4-м месте. Соперниками команд по группе в Лиге чемпионов являются «РБ Лейпциг» и «Лион».
Расписание группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20
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