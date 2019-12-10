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«Интер» — «Барселона»: составы команд на матч Лиги чемпионов

«Интер» — «Барселона»: составы команд на матч Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

Стали известны стартовые составы «Интера» и «Барселоны» на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится сегодня, 10 декабря, на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане. Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Интер» — «Барселона». Доступна также платная видеотрансляция матча.

Интер: Ханданович, Годин, де Врей, Шкриньяр, Д'Амброзио, Весино, Брозович, Валеро, Бираги, Мартинес, Лукаку.

Запасные: Паделли, Бастони, Димарко, Кандрева, Лацаро, Политано, Эспозито.

Барселона: Нето, Тодибо, Фирпо, Ваг, Лангле, Юмтити, Ракитич, Аленья, Видаль, Гризманн, Сайоль.

Запасные: тер Штеген, Араухо да Силва, Кабрера, Бускетс, де Йонг, Фати, Суарес.

Обслужит встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Бьорном Куйперсом, ассистировать ему будут Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Резервный судья — Сердар Гёзюбююк.

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