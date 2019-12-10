«Бенфика» — «Зенит»: составы команд на матч Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы «Бенфики» и «Зенита» на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится сегодня, 10 декабря, в Лиссабоне на стадионе «Да Луш». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Бенфика»: Влаходимос, Т. Тавареш, Рубен, Ф. Феррейра, Г. Пирес, Гримальдо, Пицци, Серви, Мачадо, Таарабт, Винисиус Мораис.



«Зенит»: Кержаков, Караваев, Иванович, Осорио, Сантос, Барриос, Оздоев, Шатов, Ерохин, Азмун, Дзюба.

Обслужит встречу бригада арбитров из Испании во главе с Матеу Лаосом, его ассистентами будут Пау Себрьян Девис и Роберто Диас Перес Дель Паломар. Резервный рефери — Сантьяго Хайме Латре.



«Зенит» набрал 7 очков в пяти матчах и занимает второе место в турнирной таблице группы G. «Бенфика» (4) — на четвёртом месте. Соперниками команд по группе в Лиге чемпионов являются «РБ Лейпциг» и «Лион».