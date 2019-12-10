Около 300 фанатов «Зенита» организовали проход по Лиссабону перед матчем ЛЧ

Около 300 болельщиков петербургского «Зенита» организовали проход по Лиссабону до стадиона «Да Луж» в преддверии матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов в «Бенфикой», передаёт корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фото: Дмитрий Голубович

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».



Обслужит встречу бригада арбитров из Испании во главе с Матеу Лаосом, его ассистентами будут Пау Себрьян Девис и Роберто Диас Перес Дель Паломар. Резервный рефери — Сантьяго Хайме Латре.



«Зенит» набрал 7 очков в пяти матчах и занимает второе место в турнирной таблице группы G. «Бенфика» (4) — на четвёртом месте. Соперниками команд по группе в Лиге чемпионов являются «РБ Лейпциг» и «Лион».