«Зенит» вылетел из еврокубков
В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Лион» сыграл вничью с «РБ Лейпциг» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов. Встреча состоялась в Лионе на стадионе «Стад де Люмьер».
Счёт был открыт в начале матча. На 9-й минуте автором забитого мяча стал Эмиль Форсберг, который реализовал 11-метровый. На 33-й минуте немецкий клуб увеличил разрыв в счёте, отличился Тимо Вернер. На 50-й минуте один гол отыграл Уссем Ауа, которому ассистировал Лука Тусар. На 82-й минуте спас «Лион» от поражения Мемфис Депай.
Таким образом, «Лион», набрав восемь очков, финишировал на втором месте в турнирной таблице группы G. «РБ Лейпциг» (11) — на 1-м месте. Чемпион Российской Премьер-Лиги «Зенит» (7) занял четвёртое место в группе и вылетел из еврокубков.
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