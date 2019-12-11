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«Зенит» вылетел из еврокубков

«Зенит» вылетел из еврокубков
Футбол / Лига чемпионов 0

В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Лион» сыграл вничью с «РБ Лейпциг» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов. Встреча состоялась в Лионе на стадионе «Стад де Люмьер».

Счёт был открыт в начале матча. На 9-й минуте автором забитого мяча стал Эмиль Форсберг, который реализовал 11-метровый. На 33-й минуте немецкий клуб увеличил разрыв в счёте, отличился Тимо Вернер. На 50-й минуте один гол отыграл Уссем Ауа, которому ассистировал Лука Тусар. На 82-й минуте спас «Лион» от поражения Мемфис Депай.

Таким образом, «Лион», набрав восемь очков, финишировал на втором месте в турнирной таблице группы G. «РБ Лейпциг» (11) — на 1-м месте. Чемпион Российской Премьер-Лиги «Зенит» (7) занял четвёртое место в группе и вылетел из еврокубков.

Лига чемпионов. Группа G. 6-й тур
10 декабря 2019, вторник. 23:00 МСК
Лион
Лион, Франция
Окончен
2 : 2
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
0:1 Форсберг – 9' (пен)   0:2 Вернер – 33' (пен)   1:2 Ауа – 50'   2:2 Депай – 82'
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