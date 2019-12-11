Семак: не стоит выделять кого-то, искать крайних. Все плохо сыграли

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с лиссабонской «Бенфикой» (0:3).

«В первом тайме нас устраивала игра. Во втором тайме пропустили быстрый мяч и удаление потом повлияло, дальше было тяжело рассчитывать на положительный результат.

В перерыве узнали результат параллельного матче. Расслабило ли это? Никак не может расслабить или нет. Вопрос в ошибках. Оказываемся в меньшинстве против хорошей команды. Я не вижу связи между знанием и не знанием результата другой игры. Вопрос в наших ошибках.

Ерохин? Он хорошо помогал на стандартах. Зная, что «Бенфика» их хорошо исполняет и имеет высокорослых игроков. А выпадал или нет? Не стоит выделять кого-то, искать крайних. Все плохо сыграли.

То как мы ошибались – это мы скорее виноваты, но надо отдать должное «Бенфике». Мы дали им возможность реализовать их атакующий потенциал.

Четыре игрока основы выпали. Кого больше всего не хватило? Конечно, позиция Ракицкого важна, так же как и другие футболисты. В организации игры много ошибались в простых ситуациях», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.