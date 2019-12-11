Клопп — о победе над «Зальцбургом»: очень сложный матч, но мы сделали своё дело

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результат матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ред Булл Зальцбург» (2:0).

«Очень сложный матч, но мы сделали своё дело. Именно за это и люблю свою команду. «Зальцбург» действовал очень умело, но более опасно атаковали мы. Матч получился напряжённым и интенсивным. Во втором тайме хозяева с такими скоростями уже не справлялись.

К «Зальцбургу» отношусь с огромным уважением. Они прекрасно играли на «Энфилде», здорово проявили себя в матчах с «Наполи» и «Генком». Мы приехали сюда в ранге действующего чемпиона и вполне могли сесть в лужу. Я очень доволен своими ребятами», — приводит слова Клоппа пресс-служба УЕФА.

«Ливерпуль», набрав 13 очков, финишировал на первом месте в турнирной таблице группы Е и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Ред Булл Зальцбург» (7) завершил групповой этап на третьем месте и продолжит выступления в плей-офф Лиги Европы.