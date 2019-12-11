Меньщиков покинул пост главного тренера «Ротора». Клуб лидирует в ФНЛ

49-летний специалист Игорь Менщиков более не является главным тренером волгоградского «Ротора». Как сообщает официальный сайт клуба, контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.



«Мне поступило серьёзное предложение от другой команды. Всё взвесив, решил уйти. Благодарю болельщиков, руководство клуба, тренерский и административный штабы, команду за профессионализм и проделанную работу. Не сомневаюсь, что Волгоград будет в Премьер-Лиге. Только «Ротор», только победа», — заявил Меньщиков.



Стоит отметить, что клуб является лидером турнирной таблицы Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Набрав в 25 матчах 52 очка, «Ротор» на один балл опережает «Торпедо» (Москва) и на два — подмосковные «Химки».

Хохлов, Аленичев и Пилипчук — кандидаты на пост главного тренера «Ротора»