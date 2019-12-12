Определились все участники 1/8 финала Лиги чемпионов
По итогам заключительных матчей группового этапа Лиги чемпионов определились все участники 1/8 финала турнира.
Так, весной борьбу за главный европейский клубный трофей продолжат «Пари Сен-Жермен», «Реал», «Бавария», «Тоттенхэм Хотспур», «Манчестер Сити», «Аталанта», «Ювентус», «Ливерпуль», «Наполи», «Барселона», «Боруссия» (Дортмунд), «РБ Лейпциг», «Лион», «Челси», «Валенсия» и «Атлетико».
Жеребьёвка стадии 1/8 финала состоится в ближайший понедельник, 16 декабря. В числе сеянных окажутся победители своих групп — «Пари Сен-Жермен», «Бавария», «Манчестер Сити», «Ювентус», «Ливерпуль», «Барселона», «РБ Лейпциг», и «Валенсия».
«Реал», «Тоттенхэм Хотспур», «Аталанта», «Наполи», «Боруссия» «Лион», «Челси» и «Атлетико» будут несеянными.
Впервые в истории в 1/8 финала ЛЧ сыграют только клубы топ-5 чемпионатов Европы
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