Определились все участники 1/8 финала Лиги чемпионов

По итогам заключительных матчей группового этапа Лиги чемпионов определились все участники 1/8 финала турнира.

Так, весной борьбу за главный европейский клубный трофей продолжат «Пари Сен-Жермен», «Реал», «Бавария», «Тоттенхэм Хотспур», «Манчестер Сити», «Аталанта», «Ювентус», «Ливерпуль», «Наполи», «Барселона», «Боруссия» (Дортмунд), «РБ Лейпциг», «Лион», «Челси», «Валенсия» и «Атлетико».

Жеребьёвка стадии 1/8 финала состоится в ближайший понедельник, 16 декабря. В числе сеянных окажутся победители своих групп — «Пари Сен-Жермен», «Бавария», «Манчестер Сити», «Ювентус», «Ливерпуль», «Барселона», «РБ Лейпциг», и «Валенсия».

«Реал», «Тоттенхэм Хотспур», «Аталанта», «Наполи», «Боруссия» «Лион», «Челси» и «Атлетико» будут несеянными.