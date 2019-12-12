Впервые в истории в 1/8 финала ЛЧ сыграют только клубы топ-5 чемпионатов Европы

В 1/8 финала текущего розыгрыша Лиги чемпионов сыграют исключительно клубы пяти ведущих европейских чемпионатов. Как сообщает Opta в своём «твиттере», подобное случилось впервые в истории турнира.

Последним на путёвку в 1/8 финала Лиги чемпионов не из представителей пяти ведущих первенств Европы претендовали донецкий «Шахтёр» и загребское «Динамо». Однако чемпионы Украины и Хорватии свои матчи заключительного тура группового этапа проиграли соответственно «Аталанте» (0:3) и «Манчестер Сити» (1:4). Последние и вышли из группы C в следующую стадию турнира.

Отметим, что последний участник 1/8 финала Лиги чемпионов определяется в эти минуты в группе D. На выход в стадию плей-офф претендуют «Атлетико» и «Брюгге».

Ранее в 1/8 финала вышли «ПСЖ», «Реал», «Бавария», «Тоттенхэм Хотспур», «Манчестер Сити», «Аталанта», «Ювентус», «Ливерпуль», «Наполи», «Барселона», дортмундская «Боруссия», «РБ Лейпциг», «Лион», «Челси» и «Валенсия».