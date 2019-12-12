Магкеев: входить в такую игру сложно, «Атлетико» великолепно держал мяч

Защитник московского «Локомотива» Станислав Магкеев прокомментировал результат матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» (0:2).
«Ни о чём не думал, когда сказали переодеваться. Я готовился с начала второго тайма, потом переоделся, вышел, получил установку. Главное было — проявить себя, играть надёжнее и проще.
На самом деле очень сложно входить в такую игру, потому что «Атлетико» великолепно держал мяч. У них отличные мастера, каждый знает куда открыться. У нас, к сожалению многое не получалось, но это футбол.
Мы были готовы к тому, что они сыграют так мощно, потому что у них решался выход из группы. Повторюсь, были готовы, но, к сожалению, пропустили с пенальти и проиграли игру. Думаю, нам нужна пауза, у нас был неудачный период и на сборах исправим всё, наберёмся сил и будем бороться за самые высокие места.
Не хочу никого обижать, но по сравнению с Российской Премьер Лигой, — колоссальная разница в уровне. Такие матчи — мечта, ребёнком ты в детстве такое смотришь по телевизору, а сейчас тебе выпадает возможность играть на таком стадионе против таких команд и футболистов. Таким нужно наслаждаться и использовать. Насладился ли я? Если бы мы победили или хотя бы сыграли вничью, то может я был бы более радостным, но команда проиграла и настроение не особо позитивное», — передаёт слова Магкеева корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
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