Зидан: если «Реал» встретится с «Ливерпулем», то мы уничтожим их

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан подвёл итоги гостевой встречи 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге» (3:1).

«Мы довольны этой победой и тем, как мы играли. У нас были трудности в начале матча. Игрокам потребовалось 10 или 15 минут, чтобы приспособиться. Вторая половина встречи была лучше в каждой области.

Результативность Йовича — это моя проблема, а не ваша. Ему нужно продолжать работать и, каждый раз, когда он играет, то дает ответы. Да, ему нелегко, так как получает мало игрового времени, но он понимает ситуацию.

Следует ли избегать «Ливерпуль»? Если мы сыграем с ними, то уничтожим их (улыбается)», — приводит слова Зидана Goal.com.

В группе А мадридский «Реал» занял 2-е место, набрав 11 очков. «ПСЖ» (16) – 1-е место.