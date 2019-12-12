Роналду разозлился на фаната, который пытался сделать с ним фото

В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Байер» принимал туринский «Ювентус». Встреча прошла на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене и завершилась победой гостей со счётом 2:0.
После матча произошёл интересный эпизод с участием португальского форварда туринского клуба Криштиану Роналду. После игры на поле выбежал болельщик, который хотел сделать фото с португальцем. Однако фанат не рассчитал силы, когда схватил футболиста сзади. Роналду, который обычно соглашается на фото с болельщиками, на этот раз не оценил действия фаната. Он недовольно размахивал руками и что-то выкрикивал в его сторону. Болельщика к этому моменту схватили стюарды и увели с поля.
В матче с «Байером» Роналду отметился забитым голом. Напомним, туринский «Ювентус» (16) досрочно оформил выход в плей-офф Лиги чемпионов с 1-го места в группе D.
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