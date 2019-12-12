Бартон: в женском футболе нужно изменить размеры ворот и мяча

Бывший полузащитник сборной Англии Джои Бартон поделился мнением о женском футболе.
«Женский футбол — это другой вид спорта. Он должен быть адаптирован под женщин. Необходимо изменить размеры ворот и мяча. Если мы хотим сделать женский футбол зрелищным, чтобы он стал самостоятельным продуктом на рынке, ему нужны изменения. Если женщины продолжат играть на полях того же размера, что и мужчины, тем же мячом, что и мужчины, то женский футбол всегда будет отличаться от мужского в худшую сторону по качеству, так как мужчины больше, сильнее и быстрее женщин.
Если женский футбол изменить, то он сделает много шансов вперёд в тактическом и техническом плане. Давайте будем реалистами. Мужчины играют мячом пятого размера. Скажем, если мы уменьшим мяч в женском футболе до четвёртого размера, то кто-то заметит разницу? Нет, но я гарантирую, что женщины смогут отдавать более точные пасы и на большее расстояние, так как уменьшенный мяч лучше подходит под их физические данные", — приводит слова Бартона Sky Sports.
- 12 декабря 2019
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