Фанаты попытались отпилить ноги статуе Ибрагимовича

Болельщики «Мальмё» попытались отпилить ноги у статуи шведского нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича, сообщает ВВС.
По данным источника, вандалы также обвязали шею статуи веревкой. Скорее всего, это было сделано, чтобы украсть памятник, когда он упадёт. Из-за риска падения статуи полиция поставила вокруг неё забор.
Фото можно посмотреть в «твиттере» Radio Sweden.
Создатель памятника Питер Линде призвал фанатов прекратить вандализм.
«Люди ведут себя так, будто они на войне, но это не война, а футбол. Не уважать выбор Златана — это безумие, он же свободный человек. Я хочу, чтобы статую отремонтировали и чтобы те, кто делает это, поняли, насколько они глупы», — сказал Линде в интервью Sportbladet.
Такой поступок фанатов, возможно, связан с тем, что 38-летний Ибрагимович стал совладельцем другого шведского клуба — «Хаммарбю».
- 12 декабря 2019
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