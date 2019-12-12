Фанаты попытались отпилить ноги статуе Ибрагимовича

Болельщики «Мальмё» попытались отпилить ноги у статуи шведского нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича, сообщает ВВС.

По данным источника, вандалы также обвязали шею статуи веревкой. Скорее всего, это было сделано, чтобы украсть памятник, когда он упадёт. Из-за риска падения статуи полиция поставила вокруг неё забор.

Фото можно посмотреть в «твиттере» Radio Sweden.

Создатель памятника Питер Линде призвал фанатов прекратить вандализм.



«Люди ведут себя так, будто они на войне, но это не война, а футбол. Не уважать выбор Златана — это безумие, он же свободный человек. Я хочу, чтобы статую отремонтировали и чтобы те, кто делает это, поняли, насколько они глупы», — сказал Линде в интервью Sportbladet.

Такой поступок фанатов, возможно, связан с тем, что 38-летний Ибрагимович стал совладельцем другого шведского клуба — «Хаммарбю».