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Трансфер Заха обойдётся «Челси» в £ 80 млн

Трансфер Заха обойдётся «Челси» в £ 80 млн
Футбол / Англия 0

Стали известные требования руководства «Кристал Пэлас» относительно возможной продажи нападающего Уилфрида Заха, которым интересуется «Челси», сообщает Evening Standard.

По информации издания, «Челси» или любому другому клубу придётся заплатить «Кристал Пэлас» £ 80 млн (примерно € 94,6 млн) за трансфер 27-летнего футболиста.

Прошлым летом Заха пытались приобрести «Эвертон» и лондонский «Арсенал», но ни одному клубу не удалось договориться с «Кристал Пэлас» о сделке.

Уилфрид — воспитанник «Кристал Пэлас». За основную команду «орлов» форвард дебютировал в 2010 году. С 2013 по 2015 год Заха выступал за «Манчестер Юнайтед», после чего вернулся в лондонскую команду.

В нынешнем сезоне Уилфрид забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи в 17 матчах за «Кристал Пэлас» во всех турнирах.

«Челси» провёл переговоры с агентом Заха о трансфере игрока
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