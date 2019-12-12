Трансфер Заха обойдётся «Челси» в £ 80 млн

Стали известные требования руководства «Кристал Пэлас» относительно возможной продажи нападающего Уилфрида Заха, которым интересуется «Челси», сообщает Evening Standard.
По информации издания, «Челси» или любому другому клубу придётся заплатить «Кристал Пэлас» £ 80 млн (примерно € 94,6 млн) за трансфер 27-летнего футболиста.
Прошлым летом Заха пытались приобрести «Эвертон» и лондонский «Арсенал», но ни одному клубу не удалось договориться с «Кристал Пэлас» о сделке.
Уилфрид — воспитанник «Кристал Пэлас». За основную команду «орлов» форвард дебютировал в 2010 году. С 2013 по 2015 год Заха выступал за «Манчестер Юнайтед», после чего вернулся в лондонскую команду.
В нынешнем сезоне Уилфрид забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи в 17 матчах за «Кристал Пэлас» во всех турнирах.
- 12 декабря 2019
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