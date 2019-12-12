«Ювентус» хочет продлить контракт с Игуаином

Руководство туринского «Ювентуса» в ближайшее время намерено предложить нападающему Гонсало Игуаину продлить соглашение, сообщает Calciomercato.com.

Контракт Игуаина с действующими чемпионами итальянской Серии А рассчитан до 30 июня 2021 года. Ранее стало известно, что в услугах 32-летнего форварда заинтересован аргентинский «Ривер Плейт».

По информации издания, в новом договоре «Ювентус» хочет снизить зарплату Гонсало. Сейчас аргентинец получает в клубе из Турина € 7,5 млн в год.

В нынешней кампании Игуаин забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи в 13 матчах чемпионата Италии. В 6 встречах Лиги чемпионов нападающий записал в актив 2 мяча и 2 голевых паса.

Турнирная таблица Серии А сезона-2019/20 доступна на «Чемпионате».