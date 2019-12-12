«Ювентус» хочет продлить контракт с Игуаином
Руководство туринского «Ювентуса» в ближайшее время намерено предложить нападающему Гонсало Игуаину продлить соглашение, сообщает Calciomercato.com.
Контракт Игуаина с действующими чемпионами итальянской Серии А рассчитан до 30 июня 2021 года. Ранее стало известно, что в услугах 32-летнего форварда заинтересован аргентинский «Ривер Плейт».
По информации издания, в новом договоре «Ювентус» хочет снизить зарплату Гонсало. Сейчас аргентинец получает в клубе из Турина € 7,5 млн в год.
В нынешней кампании Игуаин забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи в 13 матчах чемпионата Италии. В 6 встречах Лиги чемпионов нападающий записал в актив 2 мяча и 2 голевых паса.
Турнирная таблица Серии А сезона-2019/20 доступна на «Чемпионате».
Игуаин: я не краду место в составе у Роналду
- 12 декабря 2019
-
19:17
-
19:08
-
18:52
-
18:33
-
18:31
-
18:17
-
18:11
-
17:53
-
17:51
-
17:30
-
17:25
-
16:57
-
16:40
-
16:24
-
16:21
-
15:59
-
15:56
-
15:34
-
15:27
-
15:00
-
14:53
-
14:12
-
14:08
-
13:51
-
13:42
-
13:42
-
13:30
-
13:13
-
12:58
-
12:52
-
12:40
-
12:26
-
12:25
-
12:20
-
12:15
Партнерский контент