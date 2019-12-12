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«Хетафе» — «Краснодар»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:55

«Хетафе» — «Краснодар»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:55
Футбол / Лига Европы 0

Сегодня, 12 декабря, на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы «Хетафе» — «Краснодар». Начало встречи — в 20:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Хетафе» — «Краснодар».

Обслужит встречу немецкая бригада арбитров из Венгрии во главе с Даниэлем Зибертом. Ему будут ассистировать арбитры на линиях Ян Зайдель и Маркус Хеккер. Резервный судья — Сёрен Шторкс.

«Хетафе» набрал девять очков в пяти матчах и занимает второе место в турнирной таблице группы С. «Краснодар» (3) — на третьем месте. Соперниками команд по группе являются «Базель» и «Трабзонспор».

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