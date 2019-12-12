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Анчелотти не является кандидатом на пост главного тренера «Арсенала»

Анчелотти не является кандидатом на пост главного тренера «Арсенала»
Футбол / Англия 0

Бывший главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти не возглавит лондонский «Арсенал», утверждает ESPN.

По данным источника, итальянский специалист не входит в число потенциальных кандидатов на пост главного тренера английского клуба. «Арсенал» получил несколько заявок на пост наставника клуба и сейчас ведёт переговоры с кандидатами.

Руководство лондонского клуба не спешит с назначением постоянного наставника и готово дать возможность проявить себя Фредди Юнгбергу, который в настоящий момент является исполняющим обязанности главного тренера клуба.

«Арсенал», набрав 22 очка, занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Следующий матч «канониры» проведут 15 декабря на своём поле с «Манчестер Сити».

Почеттино — цель номер один «Арсенала» на пост главного тренера
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