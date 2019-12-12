Игроки и тренеры «Аталанты» станцевали в раздевалке после выхода в плей-офф ЛЧ

Футболисты и тренерский штаб «Аталанты» отметили выход команды в 1/8 финала Лиги чемпионов танцем в раздевалке. В матче заключительного, 6-го тура группового турнира итальянский клуб на выезде разгромил украинский «Шахтёр» — 3:0 (66’ — Тимоти Кастань, 80’ — Марио Пашалич, 90+4’ — Робин Гозенс).

Видео можно посмотреть на странице UEFA Champions League в «Твиттере».

«Аталанта» финишировала второй в турнирной таблице группы C. Вместе с чёрно-голубыми в плей-офф турнира вышел «Манчестер Сити». «Шахтёр» завершил групповой этап Лиги чемпионов на третьем месте. В начале 2020 года «горянки» выступят в плей-офф Лиги Европы.

Итоговая таблица группового турнира Лиги чемпионов сезона-2019/20 доступна на «Чемпионате».