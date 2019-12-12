Игроки и тренеры «Аталанты» станцевали в раздевалке после выхода в плей-офф ЛЧ
Футболисты и тренерский штаб «Аталанты» отметили выход команды в 1/8 финала Лиги чемпионов танцем в раздевалке. В матче заключительного, 6-го тура группового турнира итальянский клуб на выезде разгромил украинский «Шахтёр» — 3:0 (66’ — Тимоти Кастань, 80’ — Марио Пашалич, 90+4’ — Робин Гозенс).
Видео можно посмотреть на странице UEFA Champions League в «Твиттере».
«Аталанта» финишировала второй в турнирной таблице группы C. Вместе с чёрно-голубыми в плей-офф турнира вышел «Манчестер Сити». «Шахтёр» завершил групповой этап Лиги чемпионов на третьем месте. В начале 2020 года «горянки» выступят в плей-офф Лиги Европы.
Итоговая таблица группового турнира Лиги чемпионов сезона-2019/20 доступна на «Чемпионате».
«Аталанта» начала с трёх поражений, но вышла в плей-офф Лиги чемпионов. Как?
Команда, которая лучше всех в мире создаёт себе проблемы, а потом их преодолевает.
- 12 декабря 2019
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