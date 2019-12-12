«Манчестер Юнайтед» — фаворит в борьбе за Холанда

«Манчестер Юнайтед» остаётся фаворитом в борьбе за приобретение нападающего «Ред Булл Зальцбург» Эрлинга Холанда, несмотря на визит игрока в Германию для встречи с дортмундской «Боруссией» и «РБ Лейпциг», сообщает The Telegraph.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер работал с Холандом, когда возглавлял «Мольде». При 46-летнем специалисте Эрлинг дебютировал за первую команду норвежского клуба.

Холанд перешёл в «Ред Булл Зальцбург» в январе 2019 года. За форварда австрийцы заплатили «Мольде» € 5 млн. Действующий контракт 19-летнего норвежца рассчитан до 30 июня 2023 года.

В нынешнем сезоне Эрлинг забил 28 мячей и отдал 7 результативных передач в 22 матчах во всех турнирах на клубном уровне.