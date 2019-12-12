«Манчестер Юнайтед» — фаворит в борьбе за Холанда
«Манчестер Юнайтед» остаётся фаворитом в борьбе за приобретение нападающего «Ред Булл Зальцбург» Эрлинга Холанда, несмотря на визит игрока в Германию для встречи с дортмундской «Боруссией» и «РБ Лейпциг», сообщает The Telegraph.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер работал с Холандом, когда возглавлял «Мольде». При 46-летнем специалисте Эрлинг дебютировал за первую команду норвежского клуба.
Холанд перешёл в «Ред Булл Зальцбург» в январе 2019 года. За форварда австрийцы заплатили «Мольде» € 5 млн. Действующий контракт 19-летнего норвежца рассчитан до 30 июня 2023 года.
В нынешнем сезоне Эрлинг забил 28 мячей и отдал 7 результативных передач в 22 матчах во всех турнирах на клубном уровне.
Холанд встретился с представителями «Боруссии» Д и «РБ Лейпциг»
- 12 декабря 2019
-
23:53
-
23:50
-
23:36
-
23:11
-
22:59
-
22:57
-
22:56
-
22:51
-
22:50
-
22:48
-
22:35
-
22:34
-
22:17
-
22:05
-
21:59
-
21:53
-
21:36
-
21:23
-
21:23
-
20:53
-
20:40
-
20:36
-
20:22
-
20:17
-
19:57
-
19:51
-
19:36
-
19:35
-
19:17
-
19:08
-
18:52
-
18:33
-
18:31
-
18:17
-
18:11
Партнерский контент