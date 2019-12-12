«Арсенал» отыграл два гола у «Стандарда» и вышел в плей-офф Лиги Европы

В матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы льежский «Стандард» и лондонский «Арсенал» сыграли вничью со счётом 2:2. Встреча состоялась в Льеже на стадионе «Морис Дюфран». Обслуживала матч шведская бригада арбитров во главе с Андреасом Экбергом, ему ассистировали Мехмет Чулум и Стефан Хальберг.

Счёт был открыт на 47-й минуте, автором забитого мяча стал Самуэль Бастьен с передачи Гойко Цимирота. В середине тайма преимущество бельгийского клуба увеличил Селим Амалла. На 78-й минуте разрыв в счёте сократил Александр Ляказетт, которому ассистировал Букайо Сака. Через несколько минут счёт сравнял Сака с паса Габриэла Мартинелли.

В другом матче группы F «Айнтрахт» уступил «Витории Гимарайнш» со счётом 2:3.

«Арсенал», набрав 11 очков, финишировал на 1-м месте, «Айнтрахт» (9) — на 2-м, «Стандард» (8) — на 3-м, «Витория Гимарайнш» (5) — на 4-м.