Лесовой: ехал в «Зенит», зная, что в украинском футболе ничего хорошего не будет

Вингер тульского «Арсенала» Даниил Лесовой поделился деталями переезда в Россию с Украины.



«Руководство «Динамо» хотело подписать со мной контракт, но агент сказал, что есть возможность поехать на просмотр в «Зенит» без каких-либо обязательств с обеих сторон. У меня был российский паспорт, поэтому шансы остаться в Питере были высоки — молодых, перспективных российских игроков всегда не хватает.



Если бы не подошёл «Зениту», то всё равно не остался бы в «Динамо», поехал бы в другой клуб. Почему? Потому что имел российский паспорт на руках. Понимал, что на Украине в целом непростая ситуация, а значит, в футболе ничего хорошего тоже не будет. Считаю, что сейчас, несмотря на успехи сборной Украины, украинский чемпионат неконкурентоспособен. Уровень УПЛ сильно упал. Знаю это, потому что слежу за играми киевского «Динамо», — цитирует Лесового SportBox.



21-летний футболист является воспитанником киевского «Динамо» — детство и юношеские годы уроженец Москвы провёл в Киеве. В 2015 году он перебрался в «Зенит», приняв российское гражданство. За тульский «Арсенал» Даниил выступает на правах аренды.

Лесовой: мечтаю сыграть за сборную России