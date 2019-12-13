Лесовой: ехал в «Зенит», зная, что в украинском футболе ничего хорошего не будет

Вингер тульского «Арсенала» Даниил Лесовой поделился деталями переезда в Россию с Украины.
«Руководство «Динамо» хотело подписать со мной контракт, но агент сказал, что есть возможность поехать на просмотр в «Зенит» без каких-либо обязательств с обеих сторон. У меня был российский паспорт, поэтому шансы остаться в Питере были высоки — молодых, перспективных российских игроков всегда не хватает.
Если бы не подошёл «Зениту», то всё равно не остался бы в «Динамо», поехал бы в другой клуб. Почему? Потому что имел российский паспорт на руках. Понимал, что на Украине в целом непростая ситуация, а значит, в футболе ничего хорошего тоже не будет. Считаю, что сейчас, несмотря на успехи сборной Украины, украинский чемпионат неконкурентоспособен. Уровень УПЛ сильно упал. Знаю это, потому что слежу за играми киевского «Динамо», — цитирует Лесового SportBox.
21-летний футболист является воспитанником киевского «Динамо» — детство и юношеские годы уроженец Москвы провёл в Киеве. В 2015 году он перебрался в «Зенит», приняв российское гражданство. За тульский «Арсенал» Даниил выступает на правах аренды.
- 13 декабря 2019
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