«Бесславные ублюдки». Грушевский жёстко прокомментировал отстранение Гинера

Известный пародист, актёр и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский прокомментировал решение комитета РФС по этике о трёхмесячном отстранении от футбольной деятельности президента ЦСКА Евгения Гинера.
«Безусловно, выступление Евгения Ленноровича было недипломатичным, резким и непривычно жёстким. На мой взгляд, оно было абсолютно заслуженным. Если бы я был президентом ЦСКА, то, наверное, я не ужесточал бы терминологию, куда уж жёстче. Я подписываюсь под каждым словом Гинера. Шайка проходимцев, о которой шла речь, заслуживает куда более чётких определений в свой адрес. Квентин Тарантино снял великолепный фильм — «Бесславные ублюдки», он мог легко адресовать этот фильм Егоровской бригаде.
Что касается санкций, если комитет по этике вправе выносить такие санкции, то мне интересно: на сколько миллионов рублей должны штрафовать судей, которые обворовывают команды Премьер-Лиги? На сколько нужно штрафовать руководителя этой компашки – Егорова? На сколько нужно штрафовать прочих людей, которые не могут запустить VAR в нашей стране и «VAR'ят» матчи.
Я полагал, что с введением системы VAR беспредел в нашем футболе закончится, а ни фига. Беспредел вышел на новый уровень, приобрёл космический размах. Всякие Егоровы, Вилковы, Мешковы и Казарцевы могут видеть нарушение и не смотреть их, могут увидеть игру рукой или же не увидеть, могут даже не смотреть спорные моменты.
Это просто адская шайка. Их надо разгонять. Понятно, что в одночасье этого не сделаешь. Заявление Евгения Ленноровича послужит доброму делу. Руководители других клубов выбирали парламентские выражения, а эти люди заслуживают жесточайшего отпора. Они воришки и аферисты. Они воруют очки и турнирные места у клубов, эмоции у болельщиков. О них надо говорить в жёсткой форме. Есть определённые нормы, но бывают ситуации, когда не нужно стесняться в выражениях, найти в себе мужество. У Гинера есть мужество. Не сказал бы он — сказал бы кто-нибудь другой. Я рад, что этим человеком стал президент моего любимого клуба. Это малая часть тех слов, которых заслуживает эта бригада «бесславных ублюдков». В финале несколько персонажей этого фильма выжили, эти тоже живучие.
Егоров ещё где-нибудь всплывёт. Будет заваливать участок, на который его поставят. Надеюсь, что в судейском департаменте не будет такого топ-менеджера, как Александр Егоров. Возможно, он попробует возглавить балетную труппу Большого театра. Егоров очень плохо руководит, хуже быть уже не может. Я даже предлагал свою кандидатуру. Надеюсь, что получится лучше, чем у него», — сказал Грушевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Глебом Ярославцевым.
- 13 декабря 2019
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