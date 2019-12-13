Жезус — лучший игрок недели в Лиге чемпионов
Нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Также в числе претендентов на эту награду были: нападающий «Наполи» Аркадиуш Милик, форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар и атакующий игрок мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш.
В минувшем туре 22-летний бразилец отличился хет-триком и отметился результативной передачей в матче группового этапа Лиги чемпионов с загребским «Динамо» (4:1). Также форвард английской команды самым молодым бразильцем, которому удалось забить более 10 мячей в Лиге чемпионов. В этом сезоне Габриэл Жезус принял участие в 13 матчах чемпионата Англии, в которых он забил 5 голов и отдал одну результативную передачу.
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