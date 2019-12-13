Два игрока ЦСКА попали в команду недели по версии WhoScored

Портал WhoScored опубликовал сборную команду недели Лиги Европы. В её состав вошли два игрока московского ЦСКА — Илья Помазун и Никола Влашич.

Также в сборную команду недели Лиги Европы вошли: Эшли Янг («Манчестер Юнайтед»), Жорис Ньяньон («Ренн»), Гернот Траунер (ЛАСК), Рауль Петретта («Базель»), Мейсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед»), Роман Безус («Гент»), Букайо Сака («Арсенал»), Лоран Депуатр («Гент»), Садик Умар («Партизан»).

Фото можно посмотреть в «твиттере» WhoScored.

Напомним, в 6-м туре группового этапа Лиги Европы ЦСКА в гостях играл с «Эспаньолом». Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу «армейцев». Единственный мяч забил полузащитник «армейцев» Никола Влашич на 84-й минуте.

ЦСКА, набрав 5 очков, занял последнее место в своей группе.