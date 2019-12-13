Основатель ФК КФ Ковальчук станет ассистентом в молодёжной команде «Сочи»

Основатель и главный тренер футбольного клуба КФ Никита Ковальчук сообщил, что с 1 января 2020 года начнёт работать ассистентом в тренерском штабе молодёжной команды «Сочи».
«Почти три года назад я начал свой путь футбольного тренера. Это было сложное решение, рисковое и авантюрное. Благодаря людям, что встали рядом со мной, я не дрогнул и решился. Каждый день мы работали для того, чтобы сделать следующий шаг. ФК КФ собрал в себе великолепных футболистов и шикарный тренерский штаб. Отвага, самоотдача и работа позволили команде стать любимой, слышать в свой адрес поддержку, бить рекорды и брать медали. Каждый футболист и тренер, что были со мной, помогали мне приблизить этот день.
С 1 января 2020 года я — ассистент главного тренера ФК «Сочи»-м. Договорённость на полгода с возможностью продления на сезон. Уже в 10-х числах января я переезжаю на базу ФК «Сочи»-м в посёлок Афипс для подготовки команды к сборам и второй части сезона. Помимо работы в тренерском штабе моя медиакоманда будет работать над продолжением «ЯТренер» и партнёрскими событиями с ФК «Сочи». ФК КФ продолжает своё существование, главным тренером взрослой команды назначен Иван Шульга. Я остаюсь в должности президента клуба и буду помогать развивать команду и заниматься молодыми футболистами и их интеграцией в профессиональный футбол», — написал Ковальчук на своей странице в «Инстаграме».
- 13 декабря 2019
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