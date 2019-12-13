Бельерин — премьер-министру Великобритании: да пошёл ты

Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин призвал британцев не голосовать на парламентских выборах за Консервативную партию, членом которой является действующий премьер-министр страны Борис Джонсон.

«У молодых людей по всему миру есть шанс менять будущее. Сегодня у всех британцев есть шанс повлиять на будущее и жизнь тех, кто здесь живёт. Пошёл ты, Борис. Вперёд, голосовать», — написал Бельерин в «Твиттере».

24-летний Бельерин является воспитанником «Барселоны». За английский клуб выступает с 2013 года. В нынешнем сезоне испанец провёл 3 матча в английской Премьер-лиге. Контракт игрока с «канонирами» действует до лета 2023 года.

«Арсенал», набрав 22 очка, занимает 9- место в турнирной таблице чемпионата Англии после 16 туров.