Бельерин — премьер-министру Великобритании: да пошёл ты
Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин призвал британцев не голосовать на парламентских выборах за Консервативную партию, членом которой является действующий премьер-министр страны Борис Джонсон.
«У молодых людей по всему миру есть шанс менять будущее. Сегодня у всех британцев есть шанс повлиять на будущее и жизнь тех, кто здесь живёт. Пошёл ты, Борис. Вперёд, голосовать», — написал Бельерин в «Твиттере».
24-летний Бельерин является воспитанником «Барселоны». За английский клуб выступает с 2013 года. В нынешнем сезоне испанец провёл 3 матча в английской Премьер-лиге. Контракт игрока с «канонирами» действует до лета 2023 года.
«Арсенал», набрав 22 очка, занимает 9- место в турнирной таблице чемпионата Англии после 16 туров.
Бельерин отдал свою куртку замёрзшему ребёнку перед матчем с «Ливерпулем». Видео
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