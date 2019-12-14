Болельщики облили министра спорта Франции водой во время матча
Во время матча 16-го тура третьего по силе дивизиона Франции «Ред Стар 93» с «Кевийи Руан» болельщики облили водой министра страны по делам молодёжи и спорта Роксану Марасиняню.
Инцидент случился во время второго тайма, когда чиновница решила покинуть стадион. После разговора с министром на повышенных тонах болельщики обрызгали её водой.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Матч «Ред Стар 93» с командой «Кевийи Руан» завершился победой первой команды со счётом 1:0.
Отметим, что Марасиняню является бывшей пловчихой. Главными её достижениями в бассейне стали победы на чемпионатах мира и Европы, а также завоевание серебряной медали на Олимпийских играх 2000 года, которые состоялись в Сиднее (Австралия).
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