Болельщики облили министра спорта Франции водой во время матча

Во время матча 16-го тура третьего по силе дивизиона Франции «Ред Стар 93» с «Кевийи Руан» болельщики облили водой министра страны по делам молодёжи и спорта Роксану Марасиняню.

Инцидент случился во время второго тайма, когда чиновница решила покинуть стадион. После разговора с министром на повышенных тонах болельщики обрызгали её водой.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Матч «Ред Стар 93» с командой «Кевийи Руан» завершился победой первой команды со счётом 1:0.

Отметим, что Марасиняню является бывшей пловчихой. Главными её достижениями в бассейне стали победы на чемпионатах мира и Европы, а также завоевание серебряной медали на Олимпийских играх 2000 года, которые состоялись в Сиднее (Австралия).