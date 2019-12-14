Травмированный хавбек «Барселоны» Артур покатался на сноуборде

Полузащитник «Барселоны» Артур Рамос, восстанавливающийся после повреждения, покатался на сноуборде, сообщает Catalunya Radio.

Согласно информации источника, 23-летний хавбек, испытывающий мышечные проблемы, дважды посещал Андорру, чтобы покататься на сноуборде в то время, когда был травмирован. В последний раз бразилец отправился покататься на сноуборде вместе с голкипером сине-гранатовых Нето и его семьёй. Однако отмечается, что вратарь не спускался с гор.

Ранее «Барселона» уже штрафовала Артура за посещение дня рождения форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара за двое суток до важного матча с «Реалом». Также бразилец был наказан за экстремальное катание на скутере.

В текущем сезоне Артур принял участие в 12 матчах на клубном уровне, забил 2 мяча и сделал 4 результативные передачи.