«Барселона» и «Реал» получили доходов от ТВ меньше, чем клубы топ-6 АПЛ
Доходы клубов испанской Примеры от телевидения серьёзно уступают клубам английской Премьер-лиги, сообщает Marca.
Так, согласно информации источника, больше всех в Испании от ТВ получили «Барселона» (€ 166 млн) и «Реал» (€ 155 млн). Однако их заработки от телевидения меньше аналогичных доходов клубов АПЛ. В частности, «Ливерпуль» получил € 179 млн, «Манчестер Сити» — € 178 млн, «Челси» — € 172 млн, «Тоттенхэм Хотспур» — € 171 млн, «Манчестер Юнайтед» — € 168 млн, «Арсенал» — € 167 млн.
Интересно, что третий по этому показателю в Испании — «Атлетико» (€ 119 млн) — в Англии был бы предпоследним в рейтинге клубов по заработку от ТВ. Меньше «матрасников» из клубов АПЛ получил только «Хаддерсфилд Таун» (€ 114 млн).
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