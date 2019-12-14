Черышев не попал в заявку «Валенсии» на матч с «Реалом»

«Валенсия» опубликовала заявку на матч 17-го тура испанской Примеры с мадридским «Реалом». В список, состоящий из 18 футболистов, не попал российский полузащитник Денис Черышев. Напомним, хавбек пропустил последние матчи команды из-за повреждения.

Заявка «Валенсии»: Доменек, Риверо, Гарай, Т. Корреа, Паулиста, Гайя, Диакаби, Коста, Васс, Парехо, Кондогбиа, Коклен, Солер, Ферран, Эскердо, Вальехо, Р. Морено, Собрино.

Матч 17-го тура испанской Примеры «Валенсия» — «Реал» состоится завтра, 15 декабря, на стадионе «Месталья» в Валенсии. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

Мадридский «Реал» набрал 34 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Валенсия» (26) — на 8-м месте.