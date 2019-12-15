Паредес может перейти в «Манчестер Юнайтед» в январе
«Манчестер Юнайтед» заинтересован в услугах полузащитника «Пари Сен-Жермен» Леандро Паредеса и нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса, сообщает Mirror.
По информации источника, футболистов хочет видеть в команде главный тренер манкунианцев Уле-Гуннар Сульшер. Ранее специалист отмечал, что «Манчестер Юнайтед» необходимо усиление в зимнее трансферное окно. Возможный трансфер игроков оценивается в £ 120 млн (примерно € 144 млн).
Ранее сообщалось, что Паредесом интересуются туринский «Ювентус» и «Милан».
«ПСЖ» приобрёл Паредеса у «Зенита» за € 40 млн в январе 2019 года. В нынешнем сезоне 25-летний аргентинский полузащитник принял участие в 12 матчах во всех турнирах на клубном уровне. В его активе — 0 голов и 0 результативных передач.
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