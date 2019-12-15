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В матче детских команд вратарь отразил пенальти и 6 последующих добиваний

В матче детских команд вратарь отразил пенальти и 6 последующих добиваний
Футбол / Южная Америка 0

Невероятные чудеса реакции в матче детских команд продемонстрировал юный вратарь «Фламенго».

В одном из эпизодов игры в ворота красно-чёрных был назначен 11-метровый удар. Однако пенальти не был реализован. Вратарь «Фламенго» отразил удар с 11-метровой отметки, а после этого он отбил шесть последующих добиваний в исполнении игроков соперника.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Как сообщает Marca, действия вратаря помогли «Фламенго» выиграть турнир, в котором команда принимала участие.

Напомним, первая команда «Фламенго» в текущем сезоне выиграла Кубок Либертадорес и стала чемпионом Бразилии. Красно-чёрные повторили достижение, не покорявшееся никому, кроме «Сантоса» в 1963 году. Тогда команда, в составе которой выступал легендарный нападающий Пеле, также сумела завоевать два главных трофея за один сезон.

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