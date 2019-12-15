В матче детских команд вратарь отразил пенальти и 6 последующих добиваний

Невероятные чудеса реакции в матче детских команд продемонстрировал юный вратарь «Фламенго».
В одном из эпизодов игры в ворота красно-чёрных был назначен 11-метровый удар. Однако пенальти не был реализован. Вратарь «Фламенго» отразил удар с 11-метровой отметки, а после этого он отбил шесть последующих добиваний в исполнении игроков соперника.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Как сообщает Marca, действия вратаря помогли «Фламенго» выиграть турнир, в котором команда принимала участие.
Напомним, первая команда «Фламенго» в текущем сезоне выиграла Кубок Либертадорес и стала чемпионом Бразилии. Красно-чёрные повторили достижение, не покорявшееся никому, кроме «Сантоса» в 1963 году. Тогда команда, в составе которой выступал легендарный нападающий Пеле, также сумела завоевать два главных трофея за один сезон.
- 15 декабря 2019
-
20:14
-
20:07
-
20:03
-
19:51
-
19:49
-
19:49
-
19:45
-
19:40
-
19:34
-
19:23
-
19:18
-
18:55
-
18:53
-
18:52
-
18:43
-
18:43
-
18:35
-
18:34
-
18:26
-
18:09
-
17:52
-
17:50
-
17:48
-
17:28
-
17:27
-
17:19
-
17:03
-
16:52
-
16:42
-
16:31
-
16:30
-
16:26
-
16:11
-
15:55
-
15:54