Матч Сегунды не будет доигран из-за оскорблений фанатами Зозули

Матч 20-го тура испанской Сегунды между «Райо Вальекано» и «Альбасете» не будет доигран из-за оскорблений болельщиками украинского форварда гостей Романа Зозули.

Как сообщает Marca со ссылкой на Cope's Playtime, игроки «Альбасете», выражая поддержку своему партнёру по команде, не вышли на второй тайм. Такое решение было принято руководством клуба. По стадиону официально объявили, что матч не будет доигран.

Напомним, по ходу первого тайма болельщики хозяев начали выкрикивать оскорбления в адрес украинского нападающего гостей Романа Зозули. В частности, фанаты скандировали: «Зозуля, ты нацист». Из-за инцидента главный арбитр встречи остановил матч на несколько минут. По стадиону объявили, что в случае повторения скандирований игра будет прекращена.