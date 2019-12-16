Результаты жеребьёвки 1/16 финала Лиги Европы сезона-2019/20

Состоялась жеребьёвка 1/16 финала Лиги Европы сезона-2019/20, которая проходила сегодня, 16 декабря, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария).

Результаты жеребьёвки:

«Вулверхэмптон» (Англия) — «Эспаньол» (Испания)

«Спортинг» (Португалия) — «Истанбул Башакшехир» (Турция)

«Хетафе» (Испания) — «Аякс» (Нидерланды)

«Байер» (Германия) — «Порту» (Португалия)

«Копенгаген» (Дания) — «Селтик» (Шотландия)

«АПОЭЛ» (Кипр) — «Базель» (Швейцария)

«ЧФР Клуж» (Румыния) — «Севилья» (Испания)

«Олимпиакос» (Греция) — «Арсенал» (Англия)

«АЗ Алкмар» (Нидерланды) — ЛАСК (Австрия)

«Брюгге» (Бельгия) — «Манчестер Юнайтед» (Англия)

«Лудогорец» (Болгария) — «Интер» (Италия)

«Айнтрахт» (Германия) — «Ред Булл Зальцбург» (Австрия)

«Шахтёр Донецк» (Украина) — «Бенфика» (Португалия)

«Вольфсбург» (Германия) — «Мальмё» (Швеция)

«Рома» (Италия) — «Гент» (Бельгия)

«Рейнджерс» (Шотландия) — «Брага» (Португалия)

Первые матчи будут сыграны 20 февраля, а ответные 27 февраля 2020 года. Напомним, на групповом этапе нынешнего розыгрыша Лиги Европы Россию представляли ЦСКА и «Краснодар». Ни «армейцам», ни команде из Краснодара не удалось пробиться в плей-офф.