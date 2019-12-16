Результаты жеребьёвки 1/16 финала Лиги Европы сезона-2019/20

Состоялась жеребьёвка 1/16 финала Лиги Европы сезона-2019/20, которая проходила сегодня, 16 декабря, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария).
Результаты жеребьёвки:
«Вулверхэмптон» (Англия) — «Эспаньол» (Испания)
«Спортинг» (Португалия) — «Истанбул Башакшехир» (Турция)
«Хетафе» (Испания) — «Аякс» (Нидерланды)
«Байер» (Германия) — «Порту» (Португалия)
«Копенгаген» (Дания) — «Селтик» (Шотландия)
«АПОЭЛ» (Кипр) — «Базель» (Швейцария)
«ЧФР Клуж» (Румыния) — «Севилья» (Испания)
«Олимпиакос» (Греция) — «Арсенал» (Англия)
«АЗ Алкмар» (Нидерланды) — ЛАСК (Австрия)
«Брюгге» (Бельгия) — «Манчестер Юнайтед» (Англия)
«Лудогорец» (Болгария) — «Интер» (Италия)
«Айнтрахт» (Германия) — «Ред Булл Зальцбург» (Австрия)
«Шахтёр Донецк» (Украина) — «Бенфика» (Португалия)
«Вольфсбург» (Германия) — «Мальмё» (Швеция)
«Рома» (Италия) — «Гент» (Бельгия)
«Рейнджерс» (Шотландия) — «Брага» (Португалия)
Первые матчи будут сыграны 20 февраля, а ответные 27 февраля 2020 года. Напомним, на групповом этапе нынешнего розыгрыша Лиги Европы Россию представляли ЦСКА и «Краснодар». Ни «армейцам», ни команде из Краснодара не удалось пробиться в плей-офф.
- 16 декабря 2019
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