Директор «Реала»: в матчах с «Манчестер Сити» мы отдадим все силы
Директор «Реала» Эмилио Бутрагеньо прокомментировал итоги жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов, которая определила в соперники «Королевскому клубу» «Манчестер Сити».
«Все команды на жеребьёвке были сильными. «Манчестер Сити» – отличная команда во всех смыслах. Так что это будет блистательное противостояние. Мы должны хорошо подготовиться к нему. Футболисты понимают, что означает Лига чемпионов для клуба. В матчах с «Манчестер Сити» мы отдадим все силы", — приводит слова Бутрагеньо официальный сайт УЕФА.
Первый матч «Реал» — «Манчестер Сити» состоится 26 февраля 2020 года в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Ответная игра «Манчестер Сити» — «Реал» пройдёт 17 марта 2020 года в Манчестере на стадионе «Этихад».
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