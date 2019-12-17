Джикия рассказал, что думает о стычке Джано и Мельгарехо в матче с «Зенитом»

Капитан московского «Спартака» защитник Георгий Джикия высказался о стычке между полузащитниками команды Джано Ананидзе и Лоренсо Мельгарехо во время матча с «Зенитом» в чемпионате России (0:1).



«Тедеско советовался по поводу наказания Джано и Мельгарехо за стычку не только со мной, со всем нашим капитанским коллективом. Пытались максимально снизить уровень валюты. Кто входит в этот капитанский коллектив? Я, Зоба, Реба и Шюррле. Андре тренер хотел послушать, потому что у него всё-таки есть европейский опыт решений в подобных ситуациях. Получилось ли снизить? Да. Списали всё на конец года, на эмоции, и для всех всё получилось очень хорошо.



Что касается самой стычки, я повторюсь: эмоции, конец года, ещё и проигрывали. Я сам не понял, с чего всё началось. Борюсь с Дзюбой, там Сутормин бежит, а тут смотрю — ещё и они начали между собой отношения выяснять. Говорю: «Вы чего, мне помогите!». Напихал ли им? Конечно мы поговорили. Но когда зашли в раздевалку, пожали друг другу руки и всё. Что происходит на поле, там и остаётся. Не надо ничего из этого раздувать», — сказал Джикия, побывавший в гостях у «Чемпионата».

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»