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Экс-защитник «Арсенала» Сендерос объявил о завершении карьеры

Экс-защитник «Арсенала» Сендерос объявил о завершении карьеры
Футбол / Англия 0

Защитник швейцарского «Кьяссо» Филипп Сендерос объявил о завершении профессиональной карьеры.

«В прошлые выходные я провёл последний матч как профессиональный футболист. В детстве мечтал о возможности играть среди лучших из лучших и против лучших. Завершая эту главу жизни, не могу быть более благодарным за те возможности, которые получал на протяжении всех этих лет. Большое спасибо семье и друзьям. С нетерпением жду открытия новой главы жизни», — написал Сендерос на своей странице в «Твиттере».

Сендерос выступал в составе таких команд, как лондонский «Арсенал», «Милан», «Эвертон», «Фулхэм», «Валенсия», «Астон Вилла», «Грассхоппер», «Рейнджерс», и других. В составе «Арсенала» Сендерос — обладатель Кубка Англии (2005), а в 2006 году дошёл до финала Лиги чемпионов.

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